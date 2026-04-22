プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。連載『1985 英雄たちのドラフト』第3回「ディズニーランド」（前編）松田聖子の曲をBGMに練習1984年の晩秋、ＰＬ学園のエース・桑田真澄が突然取手二高を