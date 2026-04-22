日本最大のメガバンク、三菱UFJ銀行。コーポレートカラーの「赤」が印象的だが、いったいなぜ、あの色になったのだろうか。そこには、旧東京三菱銀行と旧UFJ銀行の「合併の歴史」が関係しているという……。『教養としての三菱・三井・住友』の著者、山川清弘氏に由来を解説してもらった。「赤い銀行」の“赤さ”には由来がある三菱UFJ銀行は、三菱グループの中でも最も消費者に近い企業の一つでしょう。私たちの日常生活に深く関