KISS OF LIFEのナッティが大胆な衣装で視線を奪った。ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字と共に写真を投稿した。【写真】ナッティ、“ぱっくり”衣装でボリューム感公開された写真には黒のビスチェ風衣装を着用し、ポーズを決めるナッティの姿が収められている。ぱっくりと開いた衣装からは、彼女のグラマラスなスタイルが際立ち、目を引く。また、可愛らしい多彩なポーズと表情がファンを虜にした