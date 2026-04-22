馬と人との関係の歴史は長いが、馬の目に、私たち人間はどう映ってきたのだろうか=2026年3月4日、英スコットランド・アボイン、高久潤撮影 人類と馬の歴史は、いつごろ、どのように始まり、発展してきたのでしょうか。歴史家で、自身が無類の馬好きという東京大学名誉教授の本村凌二さんに聞きました。（聞き手・高久潤）――馬は人間にとって最初から「乗るもの」だったのでしょうか。壁画に残っている限りでは、2万〜