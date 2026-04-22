「今の大阪はタワマンバブル。異常ですわ」ある不動産業者は真顔でそう語った――。都心部タワマンの高騰が止まらない。東京23区内の物件が話題になることが多いが、中華系富裕層に人気の大阪都心6区（北区・中央区・西区・天王寺区・浪速区・福島区）でも同様に上昇し続けている。'26年3月時点の平均坪単価は494万円。10年前と比べて2倍以上だ。高騰の大きな要因は、投資目的の海外富裕層の存在である。彼らの購入を見込み、新築