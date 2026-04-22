昭和に連載開始、平成に完結、そして令和に電子配信──。32年間にわたり、里中満智子さんが描ききった大作『天上の虹』が、2026年1月、完結から11年の時を経て電子配信された。鸕野讃良皇女（うののさららのひめみこ）＝持統天皇の波乱に満ちた生涯を描いた本作は、電子化を機に、あらためて多くの読者を惹きつけている。16歳で漫画家デビューを果たし、これまでに500タイトル以上の作品を世に送り出してきた里中さん。2023