学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「SHO」はなんの略？「SHO」はなんの略か知っていますか？答えは、ある英単語です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Shutout（完封）」を略した言葉でした！SHOとは、投手が試合を通じて相手チームを無得点に抑える