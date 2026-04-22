◆米大リーグレッドソックス―ヤンキース（２１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は２１日（日本時間２２日）、本拠でのヤンキース戦に「３番・ＤＨ」でスタメン入り。今季４度目の２試合連続先発となった。相手右腕ヒルに対し、不振の左打ちデュラン外野手に代わって、吉田を先発に起用したコーラ監督は、試合前に「マサのバットが振れているからだ。（デュランは）ボ