突然ですが、「トッポギ」の正式名称知っていますか？日本でも大人気の韓国料理！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「トッポッキ」でした！トッポギとは、韓国語の「トッポッキ」をもとにした呼び方で、「トック（餅）」と「ポッキ（炒める・煮る）」を組み合わせた料理名です。日本では発音のしやすさから「トッポギ」と略して呼ばれることも多く、同じ料理を指しています。トッポッキは、細長い棒状の韓国餅を甘辛いコ