◆米大リーグレッドソックス―ヤンキース（２１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、２１日（日本時間２２日）、敵地でのレッドソックス戦の試合前練習で、三塁守備につき、ゴロ捕球を行った。ブーン監督は「彼は土曜日にそこ（サード）を守る」と、数台のカメラに向かって真顔で発言した後、ニヤリ。報道陣からも笑いが起きた。「何人かの外野手が、時々、内野