米紙「ニューヨーク・ポスト」が4月19日、小室圭さん（34）と眞子さん（34）夫妻の近影を掲載した。コネチカット州にある新居近くで、チーズ専門店やベーカリー、スーパーマーケットを巡る姿が捉えられている。【画像を見る】ベビーカーを押す小室圭さん、笑顔でベビーカーを見つめる眞子さんの姿圭さんに抱っこされた子どもはおもちゃを手にし、3人は穏やかな雰囲気で過ごしていたと伝えられている。圭さんはオリーブ色のT