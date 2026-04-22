4月19日未明、沖縄市諸見里の集合住宅で火災が発生し、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかった。現場は沖縄の指定暴力団・旭琉會が事務所兼住宅として使用しており、トップの糸数真会長と連絡が取れていなかった。その後、21日になって沖縄県警が遺体は糸数会長だったと発表した。沖縄の暴力団は身内で血を流し続けた過去がある。幾度の抗争で一般市民にも犠牲者を出し、暴対法制定の一因になったほど。ようやく平穏を取り戻