“そもそもメガソーラーは大反対。地球の環境のためにやっていることなのに山を切り拓いて…。この矛盾を、どう子どもに説明できるのか。それから再エネ賦課金（再生可能エネルギー発電促進賦課金）。僕たちが毎月の電気代で収めているお金が、事業者の懐に入っているのかと考えると、一刻も早く辞めるべきで市場原理に任せるべきだと思う”これは2025年夏、インターネット配信の報道番組で、お笑いタレント「ぺこぱ」の松陰寺太勇