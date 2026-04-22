新世代の小型EVスマートは、水曜日に発表予定の『コンセプト＃2』のスケッチ画像を公開した。小型車『フォーツー』の後継車のデザインを予見するものだ。【画像】スマート最小モデル、ついに次の世代へ【＃2プロトタイプと先代フォーツーを詳しく見る】全22枚量産モデルの＃2は9月に発表され、欧州市場向けの2人乗り車として今年後半に販売開始予定だ。親会社であるジーリー（吉利汽車）とメルセデス・ベンツが共同開発した。コ