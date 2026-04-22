俳優の大沢たかおが１８日付で自身のインスタグラムを更新。ラーメンを食べる様子が反響を呼んだ。ラーメンの絵文字を投稿し、器から麺を持ち上げる姿を公開した。この投稿に、ファンからは「来世はレンゲでもいい」「私は箸になりたい」「私は器になりたい」「私はイス」「何をしていてもカッコ良過ぎて♥」「額に入れて飾りたい」「映画のワンシーンみたい！♡」といった声が寄せられていた。