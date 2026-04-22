俳優の綾野剛（４４）が、磯村勇斗（３３）とＡぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也（３１）がＷ主演する映画「ｍｅｎｔｏｒ」（１０月１６日公開）に出演することが２１日、分かった。綾野が演じるのは、龍之介（磯村）と拓海（末澤）の過去と現在をつなぎ、物語の鍵を握るメンター（助言者）の埜本役。幼い頃２人が起こしてしまった花火の事故で全焼したアパートの元住人で、その火災で妻子を失い、自らも全身にやけどを負った人物だ。