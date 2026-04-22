ものまねタレント・りんごちゃんが１８日付で自身のインスタグラムを更新。ＴＢＳ系で１８日に放送された「熱狂マニアさん！」でダイエットした姿を披露した。「寿司最強＃ＴＢＳ＃熱狂マニアさん！＃回転寿司＃ダイエット」と投稿。回転寿司グルメでダイエットしたことを報告。以前からダイエットに取り組み、今回さらにスリムになった姿を公開した。この投稿に「どんどんキレイになって行くね！」「ベストな食べ方