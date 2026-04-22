【ワシントン＝池田慶太】米ホワイトハウスは２１日、バンス副大統領のパキスタン訪問の見送りを正式に発表した。バンス氏は戦闘終結に向けたイランとの協議で米代表団を率い、同日中にパキスタンに向けて出発する予定だった。今後の日程は改めて発表するとしている。