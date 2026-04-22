俳優の真木よう子が２０日付で自身のインスタグラムを更新。昨年出産した第２子の大胆な寝相を公開した。「母とはなんぞやという定義から始めなくては、、、」と投稿。子どもの足が真木の顔の上に乗り、鼻を押しつぶしている姿を公開した。この投稿に「子育てはＲＯＣＫ」「子育てあるあるですね〜」「思い出になる場面だね」「綺麗なドロップキック」「最高な幸せだね！」といった声が寄せられた。