「スイミングスクールでコーチとして働いているけど、小学生ぐらいの子は“ママが見ていない”と落ち込むことがあります。逆に、“ママが見てくれているから”としっかり取り組んでくれることもあります」11歳娘、ナプキンの減りが早すぎ→理由を聞くと…母「これって深刻かも」スイミングスクールなどの習いごと。子どもたちの練習参加中、保護者は見学スペースにいることが一般的です。その過ごし方について「ずっと見ているだけ