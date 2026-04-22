『韓国人しかしらない謎のExcel』……いったいどんなExcel（エクセル）なのか？韓国在住のあんぱんさん（@panbeaksu）が、オフィスでの体験談を描いた漫画がXで反響を集めています。現地での職場文化についても取材しました。【漫画】韓国人しか知らない謎のExcelって？あんぱんさんが韓国で働きはじめて間もなくの頃。オフィス内を歩いていると、自然と目に入ってくる他のスタッフのパソコン画面。皆、各々の仕事をこなしている