トヨタの「小さい“本格”スポーツカー」に熱視線！2015年に開催された「第44回東京モーターショー」で、トヨタは一台のスポーツカーを出展し、大きな注目を集めました。それが、トヨタのライトウェイトスポーツの系譜を継承するコンセプトモデル「S-FR」です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「小さい“本格”スポーツカー」です！（26枚）S-FRの大きな特徴は、スポーツカーらしい本格的な骨格を持ちながらも、どこ