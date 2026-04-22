2003年に起きた「七生養護学校事件」は、日本の性教育の現場に深刻な萎縮効果をもたらした。自民党と民主党の都議会議員が産経新聞と共に養護学校の性教育に介入。先進的な性教育が封じられ、教員が処分を受けたこの事件は、今もなお学校現場に暗い影を落としている。 【写真】世田谷区立桜丘中学校元校長の西郷孝彦氏 書籍『公教育をあきらめるな！』より一部を抜粋・再構成し、世田谷区立桜丘中学校の元校長・西郷孝彦氏と