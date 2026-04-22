バイバイピンク第1話 あらすじ この漫画作品は、性犯罪者を標的とした非情な報復と人身売買を描く衝撃的な物語です。物語の冒頭では、闇医者のオードリーが拘束された犯人を冷徹に裁き、その身体を売買の対象として扱う様子が映し出されます。一方で、富裕層の老人が孫への歪んだ愛情から、他者の眼球を買い取ろうとする強欲な裏社会の側面も描かれています。加害者の男は拉致され、自らが犯した凄惨な罪の報いと