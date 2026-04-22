ボールをしっかり捉えるアプローチのアドレスとは きちんと打てるかどうかの結果はアドレスで決まる アドレスとはボールを正確にヒットしやすくするための準備姿勢です。 「正しくインパクトする」というところに一番の目的があるわけで、ただ漠然とクラブを持って構えるだけではいけません。 プロたちのアドレスを見てください。まったく隙がなくて、グッドショットを予感させるような姿勢をつくっている