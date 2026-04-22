心と体が整えば腰痛は治る！ 腰に優しい生活習慣をつける 心と体の両面から「腰に優しい」暮らしの中のノウハウを、様々な角度から提案。例えば、精神の不調が引き起こす腰痛対策として、自律神経を正常に保つ入浴法のほか、貧乏ゆすりがもたらす思わぬ効果も紹介。 悪い姿勢に起因するトラブルには、腰への負担が少ない歩き方や座り方をはじめ、顔を洗うとき、荷物を持つときの注意点など、普段の何気ない動作からもア