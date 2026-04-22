どうして舵を切ると曲がることができる？ 方向転換のカギは水流にある 船は、車のようにハンドルを切ってタイヤの向きを変えて曲がることはできません。針路変更の役割を担うのは、船尾に取りつけられた舵です。舵は、水の流れを利用して横方向の力を生み出します。 舵を傾けると、水は舵の表と裏で異なる速さで流れます。この流れの違いによって圧力差が生じ、舵には横向きの力が働きます。これが、船が方向転換をはじめる