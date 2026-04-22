イラン停戦延長を要請していない、必要であれば武力で封鎖を突破 イランは米国の海上封鎖が続く限りホルムズ海峡を再開しない、必要なら武力で封鎖を突破する。タスニム通信が情報筋の話として報じている。 また、イランは停戦延長を要請していないと繰り返した。海上封鎖は敵対行為に等しい。