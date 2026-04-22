パキスタン首相トランプ氏が停戦を延長してくれたことに感謝 パキスタン首相はトランプ米大統領が停戦を延長してくれたことに感謝すると述べた。 米イラン双方が停戦を遵守し続け、イスラマバードで2回目の協議が行われることを期待している。戦争終結に向けた和平合意を締結できることを心から願っている。