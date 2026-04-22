全日本プロレスは２１日、斉藤ジュンが右目の「眼窩底骨折」で「チャンピオン・カーニバル２０２６」を全戦欠場することを発表した。ジュンは、１８日の名古屋大会で青柳優馬と「チャンピオン・カーニバル２０２６」Ｂブロック公式戦で対戦したがエンドゲームで敗れた。この試合で負傷し１９日の大阪・梅田スカイビルステラホール大海を欠場していた。全日本は２１日に「名古屋大会の試合中に右目を負傷し「眼窩底骨折