4月22日はアースデー。地球にやさしい食卓を意識するなら、旬の野菜をたっぷり使ったヘルシー料理がぴったりです。彩り豊かで栄養満点、しかもおいしい！そんな欲張りなレシピを厳選してご紹介します。■【人気レシピNo.1】野菜のうまみがギュッ！とろ〜り煮込んだ「野菜たっぷりカレー」じっくり煮込むことで野菜の甘みが引き出され、とろ〜りまろやかな仕上がりに。にんじん・じゃがいも・玉ねぎなど定番野菜をたっぷり使うから