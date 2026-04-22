グラビアアイドルの山田あいが、21日発売の『週刊SPA!』（4月28日号）の表紙および巻頭グラビアに登場した。Iカップバストを誇るゴージャスなプロポーションと、野性的な魅力で存在感を放っている。【同号別カット】小柄ながらグラマーなボディを持つ成瀬かのん“表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜”のコーナーに登場した山田は、一度見たら忘れられないインパクトのあるスタイルで注目を集めるグラビア界の新星。誌面では、そ