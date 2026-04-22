タレントの山之内すずが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜後11：00）の企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に出演。家庭環境や金銭的な不安から感情が爆発した15歳当時を振り返った。【写真】デビュー前から超美少女！中学時代の山之内すず物心がつく頃には両親が離婚し、母と兄、祖母とともに暮らしていた山之内。その後、母の交際相手と同居。中学生になると母と2人暮らしとなり、「いろいろな友