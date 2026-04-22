ダウンタウン・浜田雅功による冠番組『浜田雅功とアスリート幸福論』が新たに誕生。その第1弾の放送が、5月17日（日）に決定した。浜田にとってテレビ朝日での冠番組は、『浜ちゃんのこれが聖地や！』（2000年7月）以来、26年ぶりのこととなる。『浜田雅功とアスリート幸福論』は、トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した“幸福度グラフ”を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像