4月21日（現地時間20日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」第1ラウンド第2戦が行われ、イースタン・カンファレンス6位シードのアトランタ・ホークスが同3位のニューヨーク・ニックスと対戦。試合開始からリードを追いかける展開となったホークスは、後半に怒涛の追い上げを見せ、最終スコア107－106で敵地での貴重な勝利を手にした。 ホークスはこの試