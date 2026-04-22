磯村勇斗とAぇ! groupの末澤誠也がW主演を務める𠮷田恵輔の新作映画『mentor』の公開日が10月16日に決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開され、新たに綾野剛の出演が発表された。 参考：磯村勇斗×Aぇ! group 末澤誠也がW主演𠮷田恵輔の新作映画『mentor』2026年秋公開へ 本作は、“過去”に囚われたまま大人になった2人の青年と、そんな彼らの心を揺らし、運命を狂わす“メンター