リーズの田中碧は直近になり、再び評価を高めている。だが、来季も今季のように出場機会が限られ、冷遇が続くようなら、選手は環境を変えようとするかもしれない。地元記者はそう見ているようだ。今季、ダニエル・ファルケ監督の下でピッチに立つチャンスが多くなかった田中。２月から３月にかけ、プレミアリーグで７試合連続出番なしという苦しい時期も経験した。ただ、４月に入ってFAカップ準決勝進出に貢献。リーグ戦でもマ