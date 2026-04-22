中国のニュースサイト・観察者網に20日、「米国のドナルド・トランプ大統領は電気自動車（EV）の大恩人」との記事が掲載された。記事は、イラン情勢の緊迫化とホルムズ海峡封鎖の影響により、原油価格が大きく上昇していると言及。「本来であれば供給不足により1バレル150ドルを超えていても不思議ではない状況だが、中国や米国など各国の介入により、価格は一定程度抑えられている。それでもなお、原油価格は90〜100ドル台と高止