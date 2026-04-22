東京メトロ銀座線は２２日、浅草駅で発煙事案があったとして午前６時２１分から全線で運転を見合わせ、同６時３５分からは浅草―三越前駅間で見合わせている。駅設備のケーブルに損傷が見つかったといい、影響調査や復旧に時間がかかるとして再開は正午ごろまでずれこむ見込み。総合指令所によると、運転士から「床下から煙」と連絡があった。消防に連絡するとともに、乗客に降車してもらい車両やホーム設備などの点検を実施。