小金沢昇司は可愛い弟分でした。歌手デビューするまで5年ぐらい北島三郎さんの付き人をしていましたから、1983年ごろに事務所に来たはずです。後に「1年ぐらい兄さんに口も利いてもらえなかった」と文句を言ってましたが、無視していたのではなく、どんなヤツか分からないから放っておいた感じです。北島さんに押しかけ弟子入りしてからデビューにこぎ着けた自分の後を追っている節がありました。ただ昇司の場合、割と要領が良