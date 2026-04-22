【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比50銭円安ドル高の1ドル＝159円35〜45銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1739〜49ドル、187円09〜19銭。米イランの再協議を巡る不透明感が強まる中、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きが優勢だった。