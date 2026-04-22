三陸沖を震源として20日に発生したマグニチュード7.7の地震で、SNS上では過去の津波映像などを使ったデマ投稿が拡散している。政府は後発地震への注意喚起をすると共にデマ情報にも注意を呼びかけている。専門家は、情報源の確認などの重要性を指摘している。様々な言語の「デマ投稿」が拡散20日夕方に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震は、青森県階上町で震度5強を、青森・岩手・宮城の各地で震度5弱を観測した