【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に指名されたケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事は２１日、米議会上院銀行委員会の公聴会に出席した。金融政策を政権から独立して運営する意義やインフレ（物価上昇）対策の必要性を主張した。ただ、承認手続きは停滞しており、５月中旬のパウエル議長の任期満了に合わせた就任は不透明な情勢だ。ウォーシュ氏は「金融政策の独立性は不可欠だ」と訴えた。トラン