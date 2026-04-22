欧州連合（EU）の旗＝2月、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は22日、大使級の常駐代表委員会を開き、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの無利子融資の実行を承認する。抵抗してきたハンガリーが賛同に転じる見通しで、資金難にあえぐウクライナにとって死活的に重要な支援が実現することになる。融資は今後2年間で900億ユーロ（約16兆8千億円）に上り、昨年12月のEU首脳会議で決定。中期予算