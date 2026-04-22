俳優の綾野剛（44）が映画「mentor」（監督吉田恵輔、10月16日公開）に出演する。磯村勇斗（33）とAぇ！group末澤誠也（31）のダブル主演作。綾野は主人公たちが過去に起こした火災で妻子を失い自身も全身やけどを負い、大人になった2人の運命を狂わせる男役。撮影のたびに約3時間かけてやけどの特殊メークを施した。「磯村さんの鍛錬と感性の爆発力、末澤さんの才能と天性の瞬発力。そして吉田監督の奇才奇天烈（きてれつ）