◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 中日(21日、長野)巨人・阿部慎之助監督が試合後、脳しんとう特例で登録抹消となった泉口友汰選手に言及しました。泉口選手は21日の試合前、キャッチボール中にフリー打撃の打球が顔付近を直撃。担架で救急車に乗せられ、そのまま病院に搬送されました。球団はその後『脳しんとう、顔面打撲、口こう内裂創』と発表しました。阿部監督は泉口選手について「脳しんとうの診断を受けたので、多少時間が