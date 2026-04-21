Image: NASA/Gizmodo 2024年1月27日の記事を編集して再掲載しています。2024年、国際宇宙ステーション（ISS）がテーマの映画『I.S.S.』とApple TV+のドラマ『コンステレーション』が公開。ますます宇宙への関心が高まりました。とはいえ国際宇宙ステーションと聞いても、宇宙の中継地点とか、いろんな研究をする場所、というざっくりとしたイメージしかないかもしれません。国際宇宙ステーシ