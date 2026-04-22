SNSで報告欧州サッカーの名門、レアル・マドリードの下部組織で研鑽を積み、現在はスペイン5部レガネスBに所属する22歳のMF中井卓大が近況を報告。「天才」と称されてきた逸材からの一報にネットでは反響が広がった。中井は、9歳でレアルの下部組織に合格し、史上初の日本人として育成組織入り。「ピピ」の愛称を持ち、抜群の技術と高いボールコントロール能力で世界的に注目されたが、昨年6月にレアルとの契約が満了となった