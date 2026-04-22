球団が発表米大リーグ・ドジャースは21日（日本時間22日）、フレディ・フリーマン内野手が産休制度「父親リスト」から復帰したと発表した。この日のジャイアンツ戦で「3番・一塁」で先発出場。代役としてメジャー昇格していたライアン・ウォード内野手がマイナーに降格した。フリーマンは同日、妻チェルシーさんと共同投稿の形で自身のインスタグラムを更新。第4子となる女児の誕生を報告。「ロンドン・ローズマリー・ジョイ・