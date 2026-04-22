初孫の初節句を巡り、実家と義実家が競うように五月人形の購入を申し出る事態に！「置く場所がないので」と悩む私がひらめいたのは、役割を分担する名案で……？ 友人が体験談を語ってくれました。 実家には2つの五月人形 私の実家には、なぜか五月人形が2つ並んでいました。 兄が生まれた際、父方と母方の両家から贈られたものですが、幼い私にはそれが五月の節句の当たり前の光景。 実家では、ガラスケース